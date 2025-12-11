Parçalı Bulutlu 2.6ºC Ankara
Dünya
Techtimes 11.12.2025 06:33

SpaceX, Starlink’in büyümesi için milyarlarca dolarlık rekor halka arz planlıyor

Elon Musk’ın kurduğu SpaceX, gelecek yıl gerçekleştirmeyi hedeflediği dev halka arzla 25 milyar dolardan fazla kaynak toplamayı ve şirket değerini 1 trilyon doların üzerine taşımayı planlıyor.

SpaceX, Starlink’in büyümesi için milyarlarca dolarlık rekor halka arz planlıyor

Konuya yakın kaynaklara göre şirket, haziran ya da temmuz ayında yapılabilecek halka arz için bankalarla görüşmelere başladı.

Bu adım, tarihin en büyük halka arzlarından biri olabilir. Bugüne kadar bu seviyeye yalnızca Suudi Aramco yaklaşmış, şirket 2019’daki halka arzında 1.7 trilyon dolar değerlemeyle işlem görmüştü.

SpaceX, hızla büyüyen uydu internet hizmeti Starlink’in küresel genişlemesini hızlandırmayı hedefliyor. Musk, 2020’de yaptığı bir açıklamada Starlink gelirlerinin “öngörülebilir” hâle gelmesiyle birlikte halka arzın gündeme geleceğini söylemişti. Şirket artık zamanın geldiğine inanıyor.

Yeni fonlar uzay tabanlı veri merkezleri gibi projelere gidecek

Halka arzdan elde edilecek kaynağın, SpaceX’in yeni nesil teknolojik projelerini desteklemesi bekleniyor. Bu projeler arasında, güçlü bilgisayar çiplerinin yörüngeye yerleştirileceği uzay tabanlı veri merkezleri de bulunuyor. Bu tür yeniliklerin Starlink’in kapasitesini artırması ve uzay teknolojilerinde yeni fırsatlar yaratması hedefleniyor.

Starlink hâlen SpaceX’in büyümesinin temel itici gücü konumunda. Reuters’a göre analistler, SpaceX’in 2025’te yaklaşık 15 milyar dolar gelir elde edeceğini, 2026’da ise bu rakamın 22–24 milyar dolar aralığına çıkacağını öngörüyor. Gelirin büyük kısmının, dünyanın dört bir yanında evlere, işletmelere ve uzak bölgelere internet sağlayan Starlink aboneliklerinden gelmesi bekleniyor.

Son dönemde SpaceX’in şirket değerini 800 milyar dolara çıkaracak ikincil hisse satışına başladığına dair haberler de çıkmıştı. Bu değerleme, şirketi dünyanın en değerli özel şirketi unvanı için OpenAI ile yarışır hâle getiriyor. Ancak Musk bu haberleri “yanlış” diyerek reddetti.

SpaceX Elon Musk Dolar Uzay Çalışmaları Uzay
