ABD, 1 milyon dolarlık “Gold Card” vizesini başlattı

Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada kartın “nitelikli ve güvenlik taramasından geçen kişiler için doğrudan vatandaşlık yolu” sunduğunu belirtti ve “Büyük Amerikan şirketlerimiz sonunda paha biçilmez yeteneklerini koruyabilecek” ifadelerini kullandı.

Yılın başında duyurulan Trump Gold Card, resmi internet sitesine göre ABD’ye “kayda değer fayda” sağlayacağını kanıtlayan kişilere verilecek. Program, Washington’un göçmenlik denetimlerini sıkılaştırdığı bir dönemde yürürlüğe giriyor. ABD yönetimi çalışma vizesi ücretlerini artırmış ve izinsiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırmış durumda.

1 milyon dolar karşılığında hızlandırılmış oturum

Gold Card programı, ABD’de oturumun “rekor sürede” sağlanacağını vadediyor. Sitede yer alan bilgilere göre 1 milyon dolarlık ödeme, başvuran kişinin ülkeye önemli katkı sağlayacağının kanıtı sayılıyor.

Çalışanlarını bu program kapsamında desteklemek isteyen şirketlerin ise 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Kartın, özel vergi avantajları sunan “platinum” versiyonunun da yakında 5 milyon dolara satışa sunulacağı belirtiliyor.

Başvuru sahiplerinin ayrıca geri ödemesiz 15 bin dolarlık işlem ücretini ödemesi gerekiyor. Başvurunun değerlendirilmesi için bazı durumlarda ek devlet ücretleri talep edilebiliyor.

Zenginlere ayrıcalık tartışması

Şubat ayında ilk duyurusu yapılan Gold Card, o tarihten bu yana özellikle Demokratlar tarafından eleştiriliyor.

Eleştiriler, programın varlıklı kişilere haksız ayrıcalık tanıdığı yönünde. Trump ise kartı, farklı gelir gruplarına açık olan ancak başvurusu uzun sürebilen yeşil kart ile kıyaslıyor. Yeşil kart sahipleri normalde beş yılın ardından vatandaşlığa başvurabiliyor.

Trump, Gold Card’ın yalnızca “üst düzey” profesyonellere yönelik olduğunu ve “üretken insanları” ülkeye çekmek istediklerini vurguluyor. 5 milyon dolar ödeyebilenlerin iş imkânı yaratacağını savunan Trump, programın “çılgınlar gibi satılacağını” öne sürüyor.

Göçmenlik politikaları sertleşiyor

Trump yönetimi, göçmenlik politikasında kapsamlı bir sıkılaştırmaya gitmiş durumda. ABD, başkanın seyahat yasağı kapsamına giren ve çoğu Afrika ile Orta Doğu’da bulunan 19 ülke vatandaşlarının göçmenlik başvurularını durdurdu.

Hükümet, sığınma başvurularına dair tüm kararları askıya aldı ve Joe Biden döneminde onaylanan binlerce dosyanın yeniden inceleneceğini açıkladı.

Eylül ayında Trump, nitelikli yabancı çalışanlara yönelik H-1B vizesi başvurularında 100 bin dolarlık harç uygulanacağını duyurdu.

Bu karar ABD’de eğitim gören yabancı öğrenciler ve teknoloji şirketleri arasında büyük endişe yaratmıştı. Beyaz Saray daha sonra ücretin yalnızca ülke dışında bulunan yeni başvuru sahiplerini kapsadığını açıkladı.