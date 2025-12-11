Parçalı Bulutlu 3.7ºC Ankara
Dünya
AA 11.12.2025 04:06

Soykırımcı İsrail, Gazze'de 5 Filistinliyi öldürdü

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında 3'ü çocuk 5 Filistinliyi öldürdü.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de 5 Filistinliyi öldürdü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyindeki bölgelerine saldırılar düzenlerken olaylarda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan saldırıda Gazze'nin güneyinde yer alan Mevasi bölgesinde 16 yaşındaki Kerem Zanun ve 17 yaşındaki Cihad Şefka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıkları Filistinli çocukların bulunduğu bölgeden Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi'ne nakledilemediği için hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Sağlık ekipleri ulaşamadı

İsrail ordusunun daha önce ateşkes kapsamında çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde ilerlediği, bölgede açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Zahir Nasır Şamiye'nin ağır yaralı olarak bulunduğu ve sağlık ekiplerinin ulaşamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı yakınlarında konuşlanan İsrail ordusundan açılan ateş sonucu ise 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'nin orta ve güney bölgelerine düzenlendiği hava saldırıları ve topçu ateşleriyle 5 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı hemen her gün ihlal ediyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda Gazze'de yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 70 bin 369 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 69 kişi yaralandı.

Gazze İsrail Filistin Devleti
