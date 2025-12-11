Parçalı Bulutlu 2.6ºC Ankara
Dünya
Kathimerini 11.12.2025 06:37

Danimarka’da posta kutuları 170 yıl sonra satışa çıkıyor

Danimarka’nın ulusal posta hizmeti PostNord, 31 Aralık itibarıyla mektup dağıtımını tamamen durdurmadan önce ülkede 170 yıldır kullanılan posta kutularını satışa çıkaracağını duyurdu.

Danimarka’da posta kutuları 170 yıl sonra satışa çıkıyor

PostNord, yıl sonunda Danimarka’daki son mektubunu dağıtacağını ve bu nedenle 1.200 posta kutusunu ülkenin yıllık yardım kampanyası Danmarks Indsamling’e bağışlayacağını açıkladı.

Açıklamaya göre 15 Aralık’ta 1.000 posta kutusu çevrim içi satışa sunulacak.

Ürünler, perakende zinciri Fotex’in internet sitesinde 1.500–2.000 Danimarka kronu (200–267 euro) arasında değişen fiyatlarla satın alınabilecek.

Ocak ayında ise belirli noktalardan sökülen veya Danimarkalı sanatçılar tarafından tasarlanan 200 posta kutusu daha açık artırmayla satılacak.

170 yıllık gelenek sona eriyor

PostNord’un bugüne kadar ülkede yaklaşık 1.500 posta kutusu bulunuyordu. Bu kutuların mevcut tasarımı 1876’ya dayanıyor; Danimarka’daki ilk posta kutusu ise 1851’de Kopenhag’da kurulmuştu. PostNord, mart ayında yaptığı açıklamada mektup dağıtımını sonlandıracağını ve faaliyetlerini tamamen kargo teslimatına odaklayacağını duyurmuştu.

Şirket, aldığı yeniden yapılanma kararını 2000 yılından bu yana dağıtılan mektup sayısının yüzde 90’dan fazla düşmesiyle gerekçelendirdi. Bu süreç, iş gücünün yüzde 30’unun azaltılmasını da beraberinde getirdi.

PostNord’un dağıtımı bırakmasının ardından mektupların taşınması görevi, ağırlıklı olarak gazete dağıtımı yapan Dao şirketine geçecek.

Dao, yeni dönemde hizmet merkezlerine 1.500 adet kırmızı posta kutusu kurdu. Dao yetkilisi Lars Balsby, “Danalılar mektuplar ve posta geleneğine çok bağlı. Bu nedenle kırmızı posta kutularını kurarak geleneğin sürmesini istiyoruz” dedi.

Danimarka
