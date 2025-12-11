Parçalı Bulutlu 2.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.12.2025 07:56

22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı

DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheli jandarmanın operasyonlarıyla yakalandı.

22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya DEAŞ
OKUMA LİSTESİ