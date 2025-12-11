Parçalı Bulutlu 3.7ºC Ankara
AA 11.12.2025 04:33

İletişim Başkanı Duran, TİKA Başkanı Eren ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran, TİKA Başkanı Eren ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TİKA Başkanı Abdullah Eren'i Başkanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye'nin kamu diplomasisi kapasitesinin güçlendirilmesi, küresel ölçekte görünürlüğünün artırılması ve uluslararası iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi konularında değerlendirmelerde bulunduklarını bildiren Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “daha adil bir dünya mümkündür” idealine hizmet eden güzide kurumlarımızdan biri olan TİKA'nın dost ve kardeş ülkelerde oluşturduğu kalıcı eserler, gönül coğrafyamızla kurduğumuz bağları daha da derinleştirmektedir. Ziyaretleri ve kıymetli çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum."

