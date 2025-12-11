Puslu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.12.2025 10:14

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremle ilgili ekiplerin derhal saha taramalarına başladığını duyurdu.

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan, deprem İzmir ve Kütahya gibi bazı illerde de hissedildi.

 

 

Yerlikaya: Ekipler taramalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili bir mesaj paylaştı:

"Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Balıkesir Valisi Ustaoğlu: Olumsuz bir durum bulunmuyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

ETİKETLER
AFAD Balıkesir Deprem
Sıradaki Haber
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
11:04
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
11:00
Yoğun kar nedeniyle 22 yol ulaşıma kapandı
10:40
Bu hafta vizyonda 7 yeni film
10:42
Gazze'de yüzlerce çadır yoğun yağış nedeniyle su altında kaldı
11:06
Türkiye, UNESCO'da 32 değerle dünyada ikinci sırada
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ