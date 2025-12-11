Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca kent genelinde yapılan denetimlerde hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya verilen 7 milyon 478 bin 937 lira ceza, encümen kararıyla onaylandı.

Müşteriyi istediği yere götürmeme, taksimetreye uymama, durak adını kullanmadan şahsi reklam verme, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, sefer sırasında sigara içme, açık kapı ile çalışma, yolcuya kötü muamelede bulunma, tehlikeli araç kullanma ve denetim görevlilerinin talimatlarına uymama gibi sebeplerle 146 şoföre de 431 bin 138 lira para cezası verildi.

Daha önce yolcuyla münakaşa eden ve trafikteki huzuru bozan bir şoförün aracının bağlama süresi 15 gün daha uzatıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 36 markete ise 106 bin 308 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığınca bir şarküteriye kullandığı yük asansörünün çevreye verdiği gürültü kirliliği nedeniyle para cezası uygulandı.