Ankara
AA 11.12.2025 11:11

Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya yaklaşık 7,5 milyon lira para cezası kesti. Denetimlerde, kural ihlali yapan şoförler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan işletmelere de para cezası uygulandı.

Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
[Fotograf: İHA]

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca kent genelinde yapılan denetimlerde hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya verilen 7 milyon 478 bin 937 lira ceza, encümen kararıyla onaylandı.

Müşteriyi istediği yere götürmeme, taksimetreye uymama, durak adını kullanmadan şahsi reklam verme, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, sefer sırasında sigara içme, açık kapı ile çalışma, yolcuya kötü muamelede bulunma, tehlikeli araç kullanma ve denetim görevlilerinin talimatlarına uymama gibi sebeplerle 146 şoföre de 431 bin 138 lira para cezası verildi.

Daha önce yolcuyla münakaşa eden ve trafikteki huzuru bozan bir şoförün aracının bağlama süresi 15 gün daha uzatıldı.

Fotoğraf: İHA

Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 36 markete ise 106 bin 308 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığınca bir şarküteriye kullandığı yük asansörünün çevreye verdiği gürültü kirliliği nedeniyle para cezası uygulandı.

Kocaeli Çevre Kirliliği
