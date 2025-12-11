Puslu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.12.2025 11:01

Yoğun kar nedeniyle 22 yol ulaşıma kapandı

Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 22 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yoğun kar nedeniyle 22 yol ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van'da kar nedeniyle kırsal bölgelerde 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yağışın etkili olduğu Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Edremit ilçesinde de gece etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

İlçede, tek katlı evlerin çatıları, araçların üzeri ve ağaçlar karla kaplandı.

Erzurum-Kars

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle Horasan ilçesindeki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars'ın merkeze bağlı Akdere köyünün yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışıyor.

Ardahan'da ise soğuk hava ve sis nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

ETİKETLER
Van Erzurum Kars Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
Borsada milyoner sayısı 295 bine çıktı
12:12
Türkiye ve Malezya'nın imzaladığı anlaşmalar ihracat rakamlarına yansıdı
12:01
ASELSAN’dan Emniyete güvenli telsiz ağı: KETUM sahada
11:58
Myanmar'da ordunun Arakan eyaletindeki hava saldırısında 33 kişi öldü
11:57
MEB'in "Aile Okulu"ndan 150 binden fazla veli yararlandı
12:18
MHP'nin "Terörsüz Türkiye" raporu TBMM'de
Kışın donmayan ve göz kamaştıran menderesler hayvancılığa katkı sağlıyor
Kışın donmayan ve göz kamaştıran menderesler hayvancılığa katkı sağlıyor
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ