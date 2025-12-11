Puslu 7.6ºC Ankara
AA 11.12.2025 11:01

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şüpheliler, adli tıptaki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık, ifadelerinin ardından şüpheliler gazeteci Ersoy ile Manaz, Tetik ve Gülan'ı tutuklama, diğer şüpheliler Yıldız, Öztay, Aybaktı ve Kılınç'ı ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Uyuşturucu
