AA 11.12.2025 12:02

ASELSAN'dan Emniyete güvenli telsiz ağı: KETUM sahada

ASELSAN tarafından geliştirilen Kriptolu Emniyet Telsiz ve Muhabere Sistemi (KETUM), emniyet birimlerine süratli, güvenli ve kesintisiz haberleşme imkânı sunuyor. Yeni Mobil Muhabere Aracı ile afet anlarında bile iletişim kesilmeyecek.

ASELSAN’dan Emniyete güvenli telsiz ağı: KETUM sahada

Emniyet teşkilatının görev ve faaliyetlerinde telsiz muhaberesi hayati rol oynuyor.

Türkiye'nin lider savunma sanayi ve teknoloji şirketi ASELSAN, uzun yıllara dayalı birikimiyle Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emniyet teşkilatına kritik görev haberleşmesi ve güvenli iletişime odaklanan telsiz hizmetleri sunuyor.

Yeni nesil telsizlerin ve en güvenli haberleşme teknolojilerinin kullanıldığı KETUM'a, emniyet teşkilatının mevcut analog telsiz sistemleri de entegre ediliyor. Böylece teşkilatın iletişim altyapısı daha güçlü ve etkin hale getiriliyor.

Sistem bünyesinde yer alan Mobil Muhabere Aracı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün afet ve acil durumlarda da kesintisiz telsiz iletişimi sağlanacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

KETUM 24 saat görev yapabiliyor

Yüksek yerlilik oranıyla üretilen araç, uydu üzerinden PolNet altyapısına ve illerdeki Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemleri'ne entegre olarak telsiz görüşmesi ve veri iletimi imkanı sunuyor. Örneğin, İstanbul'dan Ankara sistemine entegre olarak başkentteki haberleşmeye dahil olabiliyor.

Araç, üzerindeki analog ve kriptolu sayısal telsiz tekrarlayıcıları ile araç çevresinde 15-30 kilometre çapındaki alanda telsiz haberleşmesi imkanı sağlayabiliyor.

Mobil Muhabere Aracı, uydu üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü merkez santral sistemlerine entegre olarak her yöne telefon haberleşmesi imkanı sunabiliyor.

GSM hatları üzerinden PolNet entegrasyonu yapılarak veri iletişimi gerçekleştirilebiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Araç içinde bulunan sistemler sayesinde uydu telefonu haberleşmesi, kapsama alanı dahilindeki telsiz cihazlarının yönetimi, Coğrafi Analiz Sistemi üzerinden telsizlerin konumlarının izlenmesi mümkün oluyor.

Mobil Muhabere Aracı'nda yer alan 11 metre yükseltilebilir elektrikli kumanda mekanizması ile açılabilir 2 anten kulesi sayesinde kapsama alanı artırılabiliyor.

Araç, üzerindeki jeneratör sayesinde dışarıdan enerji almadan 24 saat görev yapabiliyor.

Olası deprem senaryosunda Mobil Muhabere Aracı, herhangi bir sistemin devre dışı kalması halinde o sistemin yerini alabilecek, mevcut sistemlere entegrasyonun yanı sıra sadece kendisi bir sistem olarak haberleşmeyi devam ettirebilecek.

