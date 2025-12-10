Take Off İstanbul 2025 başladı

Take Off İstanbul 2025, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen zirve, 40 ülkeden 500’ü aşkın girişimi ve 250’den fazla yatırımcıyı bir araya getiriyor. Bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan etkinlik, ekosistemin önde gelen paydaşlarını buluşturuyor.

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşmasıyla başladı. Kacır'ın konuşmasının ardından GenAI Works Üst Yöneticisi (CEO) Steve Nouri "Sadece LLM Yetmez: Rekabette Fark Yaratmanın Yeni Kuralları" başlıklı bir sunum yaptı.

Nouri, konuşmasında, bu yıl yapay zeka için çok heyecan verici bir yıl olduğunu belirterek, dünyadaki farklı ülke ve şirketlerden çok farklı inovasyon haberi alındığını söyledi.

2024 yılının ise çok ilginç bir yıl olduğuna işaret eden Nouri, "Geçen yıl üretken yapay zekada pek çok firma ardı ardına yeni ürünlerini duyurma imkanı buldu. Çoklu görev yapabilen yapay zekalarda bir artış gördük. Video, metin ve görüntü üreten yapay zekaların çıkışına şahit olduk. Ayrıca yapay zekaların erişilebilirliği de ekonomik olarak kolaylaştı. Pek çok modelin, çok daha fazla gelişmesine rağmen, ücretleri düştü." dedi.

Nouri, Google'ın üretken yapay zeka yarışında önce geride gibi göründüğünü ancak sahip olduğu büyük veri seti sebebiyle geri döneceklerini bildiğini aktararak, "Gemini'ın yeni versiyonu ile aslında bu gerçekleşmiş oldu. Yapay zekada o kadar hızlı gelişmeler yaşanmaya başladı ki artık bir model çıktığında hemen onun benimseyip yeni modeli beklemeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Karekodlardan Yapay Zekaya: Fintek'in Küresel Yolculuğu" oturumu ise DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Özdemir moderatörlüğünde, Ant International Yöneticisi Alex Jin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Jin, sundukları hizmetlerle yerel ortaklarının dijital cüzdan oluşturmalarına yardımcı olduklarını belirterek, sahip oldukları teknoloji ve operasyonel bilgi birikimini dünyanın farklı ülkelerindeki müşterilerine sunduklarını söyledi.

Sınır ötesi ödemeler ve yerelleştirme için AliPay+ adında bir çözüm geliştirdiklerine değinen Jin, "Bunu, son kullanıcı grubundan ve AliPay'den öğrendiğimiz temel ve bilgi birikimine dayanarak, bir ödeme aracından süper uygulamaya dönüşüm sürecinden yola çıkarak oluşturduk." diye konuştu.

Jin, AliPay+'ta 40'tan fazla dijital cüzdan kullanan 1,8 milyar kullanıcıya, 100'den fazla pazarda 150 milyon satıcıyla bağlantı kurma imkanı sağladıklarını dile getirdi.

"Girişimci Etkinliği" ve "Uluslararası Yatırımcı Buluşması" gibi özel programlar düzenleniyor

İlk kez düzenlendiği 2018'den bu yana yaklaşık 1000 girişimi ağırlayan zirve, toplamda 1,8 milyon dolarlık yatırım desteğiyle ekosisteme önemli katkılar sundu.

Bu yıl 80 partner ve 13 sponsor kurumu da bir araya getiren etkinlikte uluslararası katılım da güçlendi. İspanya, Bangladeş, Kuzey Makedonya ve Özbekistan ülke pavilyonlarıyla kendi ekosistemlerinin öne çıkan girişimlerini Take Off İstanbul'a taşıdı.

Zirvede, uluslararası işbirliğini güçlendirmeye yönelik yatırım görüşmeleri ve kapsamlı "networking" fırsatları sunuluyor. Katılımcıların yeni iş bağlantıları oluşturmasını desteklemek amacıyla "Girişimci Etkinliği" ve "Uluslararası Yatırımcı Buluşması" gibi özel programlar da zirvede yer alıyor.

Bu yıl Take Off ana sahne programları arasında üretken yapay zeka, derin teknoloji, FinTek inovasyonları, küresel yatırım trendleri ve sürdürülebilirlik gibi başlıklar öne çıkıyor. Ayrıca ekosistemdeki genç yetenekleri desteklemek amacıyla öğrenciler için özel eğitim oturumları düzenleniyor.

Yarın da devam edecek olan Take Off İstanbul 2025'i ziyaret etmek için "https://takeoffistanbul.com/tr/" adresinden ziyaretçi kaydı gerçekleştirmek gerekiyor.