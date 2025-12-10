Parçalı Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 10.12.2025 09:41

Google, yapay zekalı akıllı gözlükler için 2026'da geri dönüyor

Google, önceki başarısız girişiminin ardından yapay zekayla çalışan akıllı gözlük pazarına 2026 yılında yeniden dönmeyi planladığını duyurdu. Şirket, 2013 yılında tanıttığı Google Glass ile büyük ilgi toplasa da ürün, tasarımı ve gizlilik endişeleri nedeniyle kısa sürede piyasadan çekilmişti.

Google, yapay zekalı akıllı gözlükler için 2026'da geri dönüyor

Google, yeni nesil akıllı gözlüklerin daha sade bir tasarıma sahip olacağını ve şirketin yapay zeka sistemleriyle, özellikle Gemini ile entegre çalışacağını belirtti.

Ürün yelpazesinin iki modelden oluşacağı açıklandı. Modellerden biri ekransız olarak yalnızca yapay zeka desteği sunacak, diğeri ise gözlüğün üzerinde yer alan bir ekranla bilgi gösterecek.

Şirket, ilk modelin 2026 yılında piyasaya çıkacağını ifade etti ancak teknik özelliklerle ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Meta pazarda güçlü bir avantaj elde etti

Google’ın dönüş kararı, Meta’nın akıllı gözlük pazarında hızla büyüdüğü bir döneme denk geldi. Meta’nın Ray-Ban ve Oakley iş birlikleriyle geliştirdiği yapay zekalı gözlüklerin Şubat 2025 itibarıyla iki milyon adet sattığı bildiriliyor.

Counterpoint Research verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında yapay zekalı gözlük satışları bir önceki yıla göre yüzde 250’den fazla arttı.

Google Glass neden başarısız oldu?

Google Glass, 2013 yılında üzerinde kamera bulunan ince çerçeveli bir model olarak piyasaya sürülmüş ve başlangıçta büyük heyecan yaratmıştı.

Ancak ürün, mahremiyet endişeleri, potansiyel kötüye kullanım ihtimali ve günlük kullanıma uygun bulunmayan tasarımı nedeniyle yoğun eleştiri aldı. Google, ürünü 2015 yılında durdurdu. İki yıl sonra çıkarılan Google Glass Enterprise modeli ise 2023’te tamamen kullanımdan kaldırıldı.

Uzmanlara göre, giyilebilir bilgisayarların başarısı hem teknolojik olgunluğa hem de ürünün günlük hayata uyum sağlayacak kadar rahat ve kullanışlı olmasına bağlı olacak. Bu nedenle teknoloji şirketleri, son dönemde daha şık tasarımlar için lüks gözlük markalarıyla iş birliği yapıyor.

Buna rağmen, gizlilik ve güvenlik kaygıları hâlâ sektörün en büyük tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

ETİKETLER
Google Meta Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Uzayda yeni rekor: Voyager 1, Dünya’dan bir ışık günü uzaklığa ulaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:30
ABD, vize muafiyeti sağladığı ülkelerden gelecek turistlerin sosyal medya geçmişine bakmayı planlıyor
10:22
Yüzer GES kurulması için esaslar belirlendi
10:18
Borsa güne yükselişle başladı
10:15
Diyarbakır'da uçak seferleri aksadı
10:06
İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı
10:03
Sanayi üretim endeksi ekimde yıllık bazda arttı
Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Küçükçekmece'de metrobüs yangını
Küçükçekmece'de metrobüs yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ