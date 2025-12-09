3I/ATLAS'ın yeni görüntüsü yayınlandı

3I/ATLAS adı verilen kuyrukluyıldız, Güneş Sistemi dışından gelmesine rağmen temmuz ayında Güneş Sistemi içinde hareket ederken keşfedilmesi nedeniyle astronomların dikkatini çekmişti.

Bugüne kadar yalnızca üçüncü kez bir yıldızlararası cismin Güneş Sistemi’nden geçtiği gözlemlenmiş oldu.

Astronomlar, bu nadir olay nedeniyle çok sayıda uzay görevini kuyrukluyıldızın gözlemlenmesine yönlendirdi.

Yapılan gözlemler, cismin yörüngesinin belirlenmesine yardımcı olurken, ekim ayında Güneş’e en yakın geçişi sırasında salınan gazlar sayesinde yapısına dair önemli ipuçları da sağladı.

Hubble daha net görüntü elde etti

Hubble Uzay Teleskobu, 3I/ATLAS’i ilk kez temmuz ayında, keşfinden kısa süre sonra gözlemlemişti. O dönem elde edilen görüntüler, kuyrukluyıldızın damla şeklindeki toz yapısını en ayrıntılı şekilde ortaya koymuştu.

Astronomlar, 30 Kasım’da 3I/ATLAS’i bir kez daha gözlemledi. O sırada kuyrukluyıldız, Dünya’ya yaklaşık 286 milyon kilometre mesafedeydi. Hubble’ın Geniş Alan Kamerası 3 cihazı kullanılarak önceki gözlemlere göre çok daha net bir görüntü elde edildi.

İki kuyruk birden gözlemlendi

Bu sırada Jüpiter’e doğru yol alan Juice uzay aracı da kuyrukluyıldızı yaklaşık 66 milyon kilometre mesafeden görüntüledi. Juice görevinin temel amacı, Jüpiter’in en büyük üç uydusu olan Ganymede, Callisto ve Europa’nın yaşama elverişliliğini araştırmak. Bu uyduların buz tabakalarının altında yaşam barındırabilecek okyanuslar bulunabileceği düşünülüyor.

2023 yılının nisan ayında fırlatılan Juice uzay aracının Jüpiter’e 2031 yılının temmuz ayında ulaşması bekleniyor. Kasım ayının başında ise araç, 3I/ATLAS’i gözlemlemek için elverişli bir konumdaydı.

Uzay aracı, üzerindeki beş bilimsel cihazın yanı sıra navigasyon kamerasını kullanarak kuyrukluyıldızı görüntüledi.

Elde edilen verilerin büyük bölümü, uzay aracının ana anteninin Güneş’ten korunma amacıyla kullanılması nedeniyle şubat ayına kadar Dünya’ya ulaştırılamayacak. Ancak ekip, navigasyon kamerasıyla çekilen tek bir görüntünün dörtte birini erken aşamada indirmeyi başardı.

Bu yeni görüntüde, kuyrukluyıldızın etrafında parlak bir gaz bulutu ve iki ayrı kuyruk yer alıyor. Kuyruklardan biri elektrik yüklü gazdan oluşan plazma kuyruğu, diğeri ise serbest kalan katı parçacıklardan oluşan zayıf bir toz kuyruğu olarak tanımlandı.

Dünya için risk bulunmuyor

Güneş Sistemi kökenli kuyrukluyıldızlarda da benzer şekilde gaz ve toz kuyruklarının yanı sıra katı bir çekirdeğin etrafını saran puslu bir yapı görülüyor. Bu cisimler Güneş’e yaklaştıkça ısınarak arkalarında süblimleşen madde izleri bırakıyor.

3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçecek. Kuyrukluyıldız, Güneş’in diğer tarafında yer alacağı için Dünya açısından herhangi bir risk oluşturmuyor. Karşılaştırma yapılması açısından, Dünya Güneş’ten ortalama 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor.

NASA, kuyrukluyıldızın birkaç ay daha teleskoplar ve uzay görevleri tarafından gözlemlenebileceğini, ardından Güneş Sistemi’ni terk edeceğini açıkladı.

Yeni veriler şubatta gelecek

Juice görevinden elde edilen diğer verilerin 18-20 Şubat tarihleri arasında Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Bu veriler arasında yüksek çözünürlüklü optik kameradan alınan görüntülerin yanı sıra kuyrukluyıldızın bileşimine ve yaydığı parçacıklara ilişkin ölçümlerin de yer alacağı belirtildi.

Bu sayede cismin kökenine dair daha fazla bilgiye ulaşılabileceği ifade ediliyor.