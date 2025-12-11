Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.12.2025 12:49

Yunan muhalefeti, İsrail'in katılımı nedeniyle Yunanistan'ın Eurovision'dan çekilmesini istedi

Yunanistan muhalefetindeki partilerden Radikal Sol İttifak (SYRIZA), 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımına tepki olarak Yunanistan'ın yarışmadan çekilmesini istedi.

Yunan muhalefeti, İsrail'in katılımı nedeniyle Yunanistan'ın Eurovision'dan çekilmesini istedi

SYRIZA'dan yapılan yazılı açıklamada, İrlanda, İspanya, Hollanda, Slovenya gibi Avrupa ülkeleri, İsrail'in katılımına protesto olarak 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çekildiğini, (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis hükümetinin ise böyle bir karar almayı reddettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Hükümet Gazze'de soykırım yapan katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu rejiminin stratejik müttefiki dogmasını bir an evvel terk etmeli." ifadesi yer aldı.

Filistin halkı ve bu halkın çektiklerine duyulan asgari saygının, Yunanistan'ın İsrail'in yarışmaya katılımının önünü açan Avrupa Yayın Birliği (EBU) kararından kendini ayrı tutmasını zorunlu kıldığı vurgulanan açıklamada, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin de organizasyondan çekilmesi için çağrı yapıldı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul toplantısını düzenlemişti.

EBU Genel Kurulunda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasından kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Belçika devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

ETİKETLER
Yunanistan İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Paşinyan: Karabağ halkımıza da geri dönüşlerinin gerçekçi olmadığını söyledim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
Portekiz'de 12 yıl aradan sonra yapılan ilk genel grev, ulaşım sektörünü felç etti
14:04
Yılın son faiz kararı açıklandı
13:43
Ertuğrul Gazi, 100. "gemiden gemiye transfer" operasyonunu başarıyla tamamladı
13:33
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
13:17
Türkiye'den 3 şirket, NATO'dan savunma alanında teknoloji geliştirmek için destek alacak
13:11
Kırmızı et üretimini artıracak proje meyvelerini vermeye başladı
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 zanlı yakalandı
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ