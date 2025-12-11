Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.

"Dosyada gizlilik kararı var"

Bu arada, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında basın yayın organlarına yansıyan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) raporuna ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu, söz konusu rapora kimsenin ulaşamayacağını belirtti.

Öksüz, basın yayın organlarında birçok yanlış bilginin verildiğini, bundan dolayı kamuoyunda yanlış kanaat oluştuğuna işaret ederek, "Kimsenin bir rapora ulaştığı yok. Dosyada gizlilik kararı var. Gizli tutuyoruz. Henüz gerçeği anlatan yok" değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin süreçte en başından itibaren düşme veya intihar kanaatinde olmadıklarına dikkati çeken Öksüz, olayı şüpheli olarak değerlendirip araştırdıklarını dile getirdi.

Başsavcı Öksüz, gözaltındaki kişilerin şu ana kadar konuşmadığını ve olayla ilgili gerçeği henüz anlatmadıklarını sözlerine ekledi.