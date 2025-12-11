Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.12.2025 14:45

Maktulün telefonundaki görüşme, sanıklara “haksız tahrik” sayıldı

Adana'da güvenlik görevlisi Gökhan Ş'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığa verilen 24'er yıl hapis cezasının gerekçesinde, maktulün cep telefonunda sanıklardan birinin eşi diğerinin de kız kardeşi olan kişiyle görüşme kaydı bulunmasının "haksız tahrik sebebi" sayıldığı açıklandı.

Maktulün telefonundaki görüşme, sanıklara “haksız tahrik” sayıldı

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Kasım'daki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Cihad A. (36) ve Erhan Ü'nün (36) "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırıldığı hükmün 14 sayfalık gerekçesi yazıldı.

Kararda, Cihad A'nın yanına kayınbiraderi Erhan Ü'yü alıp eşi Z.A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Gökhan Ş'nin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurduna gittiği belirtildi.

Yurdun bahçesinde taraflar arasında çıkan kavgada Cihad A'nın, Gökhan Ş'yi bıçakladığı anlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların, suçta kullandıkları silah, darbe sayısı, hedef alınan bölge, maktulün kaçmasına rağmen kovalayarak yakalayıp darbetmeye devam etmeleri, müdahale etmeye çalışan kişileri ise 'namus meselesi' diyerek uzak durmaları yönünde uyarmaları birlikte değerlendirildiğinde kastlarının öldürme olduğu tespit edilmiştir."

Sanıkların, Z.A'ya "cinsel istismarda" bulunduğunu öne sürdükleri Gökhan Ş'nin ikameti ve iş yerine birçok kez gittikleri, deliller doğrultusunda cinayetin "tasarlayarak" işlendiği kanaatine varıldığı belirtildi.

"Haksız tahrik" indirimi uygulandı "iyi hal" indirimi uygulanmadı

Cihad A. ve Erhan Ü'ye verilen cezada "haksız tahrik indiriminin" uygulanmasına ilişkin ise şu gerekçeler sıralandı:

"Olaydan önceki tarihlerde maktulün, sanıklardan birinin eşi, diğer sanığın kardeşi olan Z.A'ya 'nitelikli cinsel istismarda' bulunduğunun iddia edilmesi ve atılı suçun gerçekleştirilmesinin kaynağı olayın bu husus olması, Z.A'nın telefonunda maktulün numarasının kaydının bulunması, görüşme trafiğine ilişkin bilirkişi raporunda görüşmelerin bulunması, sanıklar lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir durum olarak değerlendirildiğinden sanıkların cezalarında Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesindeki 'haksız tahrik indirimi' yapılmış, sanıkların suçun işlenmesi sırasındaki kastlarının yoğunluğu, fiilden sonraki davranışları, suçun işleniş biçimi dikkate alınarak 62. maddedeki 'iyi hal' indirimi uygulanmayarak hüküm kurulmuştur."

Dava süreci

Merkez Yüreğir ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde 6 Haziran 2023'te çıkan tartışmada bıçaklanan güvenlik görevlisi Gökhan Ş. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan zanlılar Cihad A. ve Erhan Ü. tutuklanmıştı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Kasım'da görülen karar duruşmasında sanıklara "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezası verilmişti.

ETİKETLER
Adana Cinayet
Sıradaki Haber
Boş kalan hac kontenjanları için ek başvuru süresi tanındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
Kırşehir'de 6,1 ton kaçak ve bozulmuş hayvansal ürün ele geçirildi
15:41
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’de 4 Filistinliyi daha öldürdü
15:30
Erdoğan: Asgari ücret için TİSK'in elini taşın altına koymasını bekliyorum
14:52
Eli kanlı Ben-Gvir, İzzeddin el-Kassam'ın mezarını yıkma tehdidini yineledi
14:41
Boş kalan hac kontenjanları için ek başvuru süresi tanındı
14:38
Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
Zigana Dağı'nda kar etkili oldu
Zigana Dağı'nda kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ