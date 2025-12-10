Çok Bulutlu 7ºC Ankara
AA 10.12.2025 00:41

Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı.

Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takip altında tutuldukları öne sürülen Gülter ve Ulu'nun, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine İstanbul'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Gülter ve Ulu'nun işlemlerinin ardından Yalova Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

