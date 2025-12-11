Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.12.2025 13:45

Ertuğrul Gazi, 100. "gemiden gemiye transfer" operasyonunu başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk Milli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, 100. gemiden gemiye transfer (ship-to-ship) operasyonunu başarıyla tamamladı.

Ertuğrul Gazi, 100. "gemiden gemiye transfer" operasyonunu başarıyla tamamladı

BOTAŞ, FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'nin enerjide kararlı yolculuğunda yeni bir başarıya imza attığını duyurdu.

Açıklamada, "Yüzer kalemiz Ertuğrul Gazi 100. Ship-to-Ship (STS) operasyonunu başarıyla tamamladı. Yenilikçi ve emin adımlarla enerjiyi ülkemize, ülkemizi geleceğe taşıyoruz" ifadesine yer verildi.

Ertuğrul Gazi gemisinin teknik özellikleri

Enerji arz güvenliğine esneklik kazandırılması ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması amacıyla BOTAŞ yatırımı olan Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, 25 Haziran 2021'de BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde hizmete alındı.

Boyu 295 metre, genişliği 46 metre ve yüksekliği 63 metre olan gemi, 3 futbol sahası büyüklüğünde ve Galata Kulesi yüksekliğinde. Toplam 170 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama kapasitesi bulunan gemi, sadece gaz formunda 110 milyon metreküplük doğal gazı taşıyabiliyor.

Dünyada gazlaştırma kapasitesi bakımından öne çıkan Ertuğrul Gazi gemisinin, azami gazlaştırma kapasitesi günlük 28 milyon metreküp. Gazlaştırma operasyonunda deniz suyu yerine "Glycol Water" adı verilen özel sıvı kullanılarak gemi deniz suyuyla temas etmeden bütün operasyonu kendi özel teknolojisiyle yürütüyor.

Öte yandan Ertuğrul Gazi FSRU, Kahramanmaraş depremlerinde kritik rol üstlenmişti. Bu dönemde gemi Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin doğal gaz ihtiyacını ana iletim hatlarındaki sorunlar giderilene kadar tek başına karşılamıştı.

ETİKETLER
BOTAŞ
Sıradaki Haber
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
Portekiz'de 12 yıl aradan sonra yapılan ilk genel grev, ulaşım sektörünü felç etti
14:04
Yılın son faiz kararı açıklandı
13:33
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
13:17
Türkiye'den 3 şirket, NATO'dan savunma alanında teknoloji geliştirmek için destek alacak
13:11
Kırmızı et üretimini artıracak proje meyvelerini vermeye başladı
13:04
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 zanlı yakalandı
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ