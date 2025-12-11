Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
Dünya
AA 11.12.2025 12:47

Paşinyan: Karabağ halkımıza da geri dönüşlerinin gerçekçi olmadığını söyledim

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenilerin Karabağ'a dönüşü meselesinin gündemden düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Karabağ halkımıza da geri dönüşlerinin gerçekçi olmadığını söyledim. Geri dönüş gündemini sürdürürsek, bu Karabağ hareketini yeniden başlattığımız anlamına gelir." dedi.

Paşinyan: Karabağ halkımıza da geri dönüşlerinin gerçekçi olmadığını söyledim

Armenpress'in haberine göre Paşinyan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Almanya'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Paşinyan, toplantıda Ermenistan'daki "Karabağ Ermenilerinin geri dönüşü" tartışması ile Azerbaycan'da yer yer gündeme gelen "Batı Azerbaycan" konularını birlikte ele aldığı bazı değerlendirmelerde bulundu.

Ermenilerin Karabağ'a dönüşü konusunun tehlikeli bir konu olduğunu defalarca yinelediğini söyleyen Paşinyan, şöyle konuştu:

"Şimdi Azerbaycan'a ve kamuoyuna açık bir teklifte bulunmak istiyorum, çünkü bu konularda onların sorunları olduğu kadar bizim de sorunlarımız var. Bu iki sorunu aynı anda çözüme kavuşturmayı amaçlayan ortak bir yol haritası benimsemeyi öneriyorum.

Karabağ halkımıza da geri dönüşlerinin gerçekçi olmadığını söyledim. Geri dönüş gündemini sürdürmeye devam edersek, bu Karabağ hareketini yeniden başlatmak anlamına gelir ki Karabağ hareketini yeniden başlatmamamız gerektiğini söyledim. Karabağ hareketi sona erdi ve onu yeniden canlandırma girişimleri yararsız. Öte yandan, Ermenistan'dan baktığımızda da Azerbaycan'ın sürekli olarak anlaşılmaz bir 'Batı Azerbaycan' terimini kullandığını görüyoruz."

Paşinyan, Azerbaycan'a "Gelin oturalım ve bu sorunu nasıl ortadan kaldıracağımıza dair bir yol haritası geliştirelim." önerisinde bulunarak, söz konusu sorunu ortadan kaldırmanın her türlü çatışma durumunu ortadan kaldırmak anlamına geleceğini ifade etti.

Nikol Paşinyan Azerbaycan Ermenistan Karabağ
