MEB'in "Aile Okulu"ndan 150 binden fazla veli yararlandı

Bakanlıkça, 2025 Aile Yılı hedefleri doğrultusunda, eğitimin tüm basamaklarında okul-aile iş birliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetler hayata geçirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem çerçevesinde, aile içi iletişimi güçlendirmek ve ailede saygı, sevgi ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlamak amacıyla yıl boyunca öğrenci ve velilere yönelik eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ebeveynleri için "Aile Okulu 1" ile ortaokul ve lise öğrencilerinin ebeveynleri için "Aile Okulu 2" kategorileriyle açılan 7 bin 144 kurstan 153 bin 881 veli yararlandı.

​​​​​​​Velileri bilinçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla web sayfası, YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarını kapsayan bütüncül bir dijital yapı olarak tasarlanan "Velivizyon" platformu uygulamaya konuldu.

Velivizyon platformunda, 12 ana tema altında şekillenmiş 27 bölümden oluşan "Ailem" dizisinin ilk sezonunun yanı sıra 17 kamu spotu, 21 podcast, 7 aile içi eğitim dergisi ve 18 aile eğitim videosu da velilerin erişimine sunuldu.

"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında, Eylül'de fidan dikimi, ekimde eş zamanlı tatbikatlar, ilk yardım çalışmaları, yangın eğitimleri, afet farkındalık sunumları, afet-acil durum çantası hazırlıkları, kasımda ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde fidan dikimi etkinlikleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Proje kapsamında, eylül-kasım döneminde 81 ildeki 39 bin 270 etkinliğe, 8 milyon 318 bin 657 öğrenci, 570 bin 653 öğretmen, 4 milyon 289 bin 710 veli ve 173 bin 280 personel katıldı.

"Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesiyle 32 bin etkinlik düzenlendi

Aile ve Çocuk Eğitim Programı ile öğrencilerin akran ilişkileri ve güvenli dijitalleşme becerilerini geliştirmek, anne babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak ve velilere rehberlik yapmak amacıyla eğitimler düzenlendi.

En az 4 eğitimden oluşan program kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 445 okulda verilen eğitimlere 20 bin 562 veli, 98 bin 772 öğrenci katılım sağladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımını sağlama ve okul-aile işbirliğini güçlendirme hedefiyle yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi de geçen yılın aralık ayında başlatıldı.

Okullarda sürdürülen faaliyetlerin izlenmesi amacıyla martta etkinleştirilen Veri Giriş Modülü'ne göre de 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam 22 bin 843 etkinlik gerçekleştirildi, ekimde ise 9 bin 273 veri girişi yapıldı. Proje başlangıcından ekim sonuna kadarki süreçte toplam 32 bin 166 etkinlik düzenlendi.

Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Kurs Programı ile ebeveynlere, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Türk Sosyal Hayatında Aile, Ailece Nitelikli Zaman, Ailede Kültürel Zenginlik, Çocuğun Başarısında Aile, Sosyal Etkinliklere Katılımın ve Çevre Bilincinin Aile ve Çocuk Üzerindeki Etkisi, Hane İçi Dijital Eğitim, Akran ve Arkadaşlık İlişkileri ile Gelişim Raporu Aile Desteği" olmak üzere 9 farklı konuda eğitimler verildi.

Maarif Modeli Aile Konferanslarına yaklaşık 40 bin veli katıldı

HEMBA (Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı) üzerinden erişime açılan "Türk Sosyal Hayatında Aile", "Ailede İlk Yardım", "Anne Baba Tutumları" ve "Çocuk Gelişimi" uzaktan eğitim kurslarında da bu yıl 60 bini aşkın veli eğitim aldı, aile temalı podcastler ise yaklaşık 12 bin dinlenmeye ulaştı.

Bununla birlikte, Aile Yılı kapsamında çekilen "Birlikte Güçlüyüz" ve "Huzurlu Aile Mutlu Çocuk" adlı 2 kısa film de HEMBA platformunda yayımlandı.

Ailelerin eğitim sürecindeki rolünü güçlendirmek amacıyla alanında uzman akademisyenler ile deneyimli eğitimcilerin ailelere rehberlik sunduğu Maarif Modeli Aile Konferansları kapsamında ise ülke genelinde düzenlenen 600'ü aşkın konferansa yaklaşık 40 bin veli katılım gösterdi.

"Aile Sohbetleri: Usta Çırak Buluşmaları" ile veli-öğrenci etkileşimi

Çocuk-ebeveyn ilişkilerinin desteklenmesi ve sağlıklı aile ortamının teşvik edilmesi amacıyla 18 videodan oluşan "1 Dakika Aile" video serisi hazırlandı.

"Mesleki Tanıtım Fuarı"nda öğrenci ve ailelere meslek liselerine yönelik bilgilendirme yapıldı, okullarda "Aile Sohbetleri: Usta Çırak Buluşmaları" etkinliği düzenlenerek, mesleki alanda faaliyet gösteren bazı velilerin okulda öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaşması sağlandı.

900 bini aşkın öğretmen aile temalı eğitimlerden yararlandı

Öğrencilerin Türk aile yapısının toplumsal, kültürel ve tarihsel boyutlarını kavrayarak, aile içi iletişim ve sorun çözme becerilerini geliştirmeleri amacıyla, ortaöğretim seviyesinde "Türk Sosyal Hayatında Aile" seçmeli dersi eklendi.

Eğitim alanında gerçekleştirilen iyi uygulamaların derlendiği "Maarifin Yüz Akı" dergisinin ise Haziran 2026'da kamuoyuyla paylaşılması planlanan 4'ncü sayısının teması "Aile" olarak belirlendi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ara tatil ve yarıyıl tatillerini verimli geçirebilmeleri için hazırlanan ara tatil ve yarıyıl tatil dergilerinde, çocuk ve ailenin birlikte yapabileceği etkinliklere ağırlık verildi, tatil kitapları ile aile içi etkileşimin niteliğinin artırılması ve öğrencilere zenginleştirilmiş öğrenme ortamı sunulması hedeflendi.

Diğer yandan, yönetici ve öğretmenlere yönelik düzenlenen "Aile Olabilmek", "Ailede İletişimin Değeri", "Ailede Öğretmen Etkisi", "Öğretmen Aile İlişkileri", "Anne-Baba-Çocuk İlişkileri", "Parçalanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım", "Ailenin Çocuk Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Önleme", "Ailenin Eğitime Katkısı", "Okul Öncesinde Aile Eğitimi", "Ailemle Yaşam Becerileri", "Aile Danışmanlığı Farkındalık", "Parçalanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım" ve "Sosyal Duygusal Beceriler Aile Programı" başlıklı eğitimlerden de 944 bin 44 öğretmen yararlandı.