Galatasaray camiası teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan gelecek iyi haberleri bekliyor.

Testleri pozitif çıkan isimlerin tedavileri sürerken durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

'Öksürük' şikayeti ile hastaneye gelen Fatih Terim’in şu anda bu problemin bittiği belirtildi. Teknik direktör Terim’in bir süre daha gözetim altında tutulması beklenirken, tecrübeli çalıştırıcının bu süreçten sonra taburcu olabileceği kaydedildi.

Eşi Şükran Albayrak ile birlikte test sonuçları pozitif çıkan Abdürrahim Albayrak’ın da hastane günleri sürüyor Galatasaray ikinci başkanının tedavisinde Çin’den salgın için getirilen ilaçların kullanıldığı ifade edildi.

Sarı kırmızılı kulübün başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın da genel sağlık durumun iyi ve stabil devam ettiği bildirildi.