Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili aldığı önlemleri isabetli bulduğunu ifade eden milli oyuncu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendisini transfer etmek için teklif yaptığını kaydetti.

Dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını yurt dışında top koşturan futbolcularımızı da yakından etkiledi..

Bu isimlerden biri de Le Havre kulübünde forma giyen Umut Meraş. Milli futbolcu, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Fransa'nın salgın karşısında Türkiye kadar erken önlem almadığını söyledi.

Fransa'da yaşayan insanların ilk günlerde koronavirüsü önemsemediğini ifade eden Umut, "Tablo her geçen gün kötüye gidiyor" dedi.

24 yaşındaki oyuncu transfer süreci hakkında da açıklamalarda bulundu. Başarılı sol bek, Fransa'ya gitmeden önce Beşiktaş ile el sıkıştığını ancak Bursaspor'da göreve yeni gelen yönetimin siyah beyazlılarla anlaşamadığını ifade etti.

Devre arasında ise Galatasaray'ın kendisini kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu belirten Umut, Ancak Le Havre'ın bonservisini yüksek tuttuğu için transferinin gerçekleşmediğini sözlerine ekledi.