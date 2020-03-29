Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA, koronavirüs nedeniyle süresiz olarak askıya alınmıştı.

Salgın, Amerika Birleşik Devletleri’nde etkisini arttırsa da NBA yönetimi sezonu tamamlamak için alternatifler üretiyor.

ESPN’in haberine göre; lig, takımı bulunmayan şehirlerde merkezi bir salonda devam edebilir.

Bu senaryoda ekipler aynı yerde konaklayıp antrenman yapacak ve maçları oynayacak.

Oyuncular ve yöneticiler de Las Vegas’ta maç ve konaklama açısından bütün faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanabileceğini belirtiyor.

Lokasyon olarak bir diğer alternatif olarak da Bahamalar ön plana çıkıyor.

NBA yönetiminin tartıştığı bir diğer planın ise koronavirüs vakalarının az görüldüğü bir bölgede yer alan üniversite kampüsünde sezona devam etmek.