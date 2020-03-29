Beşiktaş, koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada maddi sıkıntılarla baş etmeye çalışıyor.

Sponsorluk, stat ve birçok gelirinden yoksun kalan siyah beyazlılar, ekonomik olarak zor günler geçiriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği liglerin başlama tarihine göre yol haritası çizmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, mevcut futbolcu sözleşmeleri ve ödemeleri için görüşmelere başlayacak.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da Juventus başta olmak üzere çok sayıda kulüp maaş ödemelerinde önemli ölçüde kesintiye gittiğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ta da benzer bir durumun olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin, mevcut ödemeler ve personel maaşlarınını aksatmamak için kaynak arayışlarına devam ettiği de gelen haberler arasında.