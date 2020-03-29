Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyelerinden Ali Kazaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyunculuk döneminde uzun yıllar Galatasaray kaptanlığı yapan ve A Milli Erkek Takımı'mızın da formasını giyen Ali Kazaz, Galatasaray'da basketbol şube sorumluluğu görevini de üstlenmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübün'den taziye mesajı

"Yenilmez Armada'nın 15 numarası, döneme damgasını vuran takımın en önemli isimlerinden ve kaptanlarından Ali Kazaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.⁣⁣ Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."