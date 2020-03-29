Ülkenin önde gelen yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica’ya konuşan Bakan Spadafora, futbol liglerinin ne zaman başlayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Futbol, 3 Mayıs’ta başlamayacak. Serie A takımları durmaları gereken zamanda zaten hata yaptılar. Şunu anlamalılar ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

Spadafora, liglerin 3 Mayıs’ta başlamasını gerçekçi bulmadığını da dile getirdi. Bakan Spadafora, sporun sadece futboldan, futbolun da sadece Serie A’dan ibaret olmadığını ifade ederken, futbol dışında İtalya’daki diğer spor federasyonları ve amatör kulüpler için 400 milyon euro değerinde bir destek paketi üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Spadafora, bu kriz karşısında Avrupa Birliği’nin de anlaması gereken çok şey olduğunu belirtti.

"Avrupa'da ya hepimiz ulusal egolarımızdan daha büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu anlayacağız ya da ortak bir ev düşüncemizi kaybedeceğiz."

Bu arada, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina da Serie A takımlarından Juventus'ta oyuncuların ve teknik direktör Maurizzio Sarri’nin kulüple maaş kesintisi anlaşmasının diğer tüm kulüplere örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Corriere dello Sport’ta yer alan haberde, Gravina, siyah-beyazlı kulüpteki bu adımın, acil duruma önemli bir cevap olduğunu kaydetti.