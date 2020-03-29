Beşiktaş

"2007-2012 yıllarında Beşiktaş'ımızın formasını giyen, takımımızın bu süre zarfında kazandığı bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan eski futbolcularımızdan Rüştü Reçber'in covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rüştü Reçber'in bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Fenerbahçe

"Uzun süre formamızı terleten eski milli kalecimiz Rüştü Reçber'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz."

Barcelona Rüştü Reçber'i unutmadı

Öte yandan Rüştü Reçber'in bir dönem formasını giydiği İspanyol ekibi Barcelona da eski milli kaleci için bir mesaj yayımladı.

Türkçe yayın yapan resmi Twitter adresinden yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Rüştü. Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut

''Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski takım arkadaşım Rüştü Reçber'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam

"Çok geçmiş olsun Rüştü kardeşim, acil şifalar diliyorum."

Nihat Kahveci

"Tekrardan böyle sarılacağız inşallah. Kaptanım büyük geçmiş olsun"

Arda Turan

"Kaptan geçmiş olsun en yakın zamanda sağlığına kavuşacaksın, dualarımız seninle"

Yukatel Denizlispor

"Birlikte başaracağız ve yine aynı coşkuyla tekrar sarılacağız. Biliyoruz ki sen yaparsın kaptan. Sağlığına kavuşman dileğiyle, Geçmiş Olsun Rüştü Reçber."