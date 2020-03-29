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Fenerbahçe test sonuçlarını bekliyor
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde iki isimde koronavirüs rastlanmıştı. Yapılan testleri Sağlık Bakanlığı'na gönderen sarı lacivertliler, buradan gelecek haberi bekliyor.
Fenerbahçe, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek sonuçları bekliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüs taramasında futbol takımından 1 oyuncu ile 1 sağlık ekibi çalışanında virüs rastlanmıştı.
Sarı lacivertliler, yeni testlerden gelecek sonuçların da pozitif çıkması halinde, iki isme özel tedavi uygulayacak.
Sağlık heyeti, ilk bulguların ardından süreci evlerinde izole bir biçimde geçiren iki kişinin durumunu yakından takip ediyor.
Etiketler: Fenerbahçe koronavirüs testi Sağlık BakanlığıSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 19:54
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