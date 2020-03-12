Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, söz konusu kararın 5 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.

Cezayir'de halihazırda 24 koronavirüs vakası bulunuyor.

Ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm de bugün kaydedilmiş; Covid-19'lu kişilerin çoğunun El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 718'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 127 bini aşmış durumda.