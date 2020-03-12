Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Cezayir'de okullara 'koronavirüs' tatili
[Fotoğraf: Reuters]
Cezayir'de tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin koronavirüs sebebiyle kapatılmasına karar verildi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, söz konusu kararın 5 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.
Cezayir'de halihazırda 24 koronavirüs vakası bulunuyor.
Ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm de bugün kaydedilmiş; Covid-19'lu kişilerin çoğunun El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 718'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 127 bini aşmış durumda.
Etiketler: cezayirSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:43
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