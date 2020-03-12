Twitter hesabından paylaşım yapan Zarif, İran'daki sağlık personelinin koronavirüsle "cesurca" savaştığını belirtti.

Ülkesine uygulanan kısıtlamaların, İranlıların tıbbi malzeme ve ekipmana erişimini engellediğini ifade eden Zarif, bir ihtiyaç listesi paylaştı.

Buna göre İran Sağlık Bakanlığına "acilen" temin edilmesi gereken malzemelerden bir kısmı şu şekilde:

160 milyon maske, 100 milyon medikal eldiven, 12 milyon N95 tipi maske, 3 milyon 200 bin koronavirüs teşhis kiti, 4 bin termometre, bin vantilatör, 200 elektroşok makinesi.

URGENT



Iranian care personnel are courageously battling #COVID19 on frontlines



Their efforts are stymied by vast shortages caused by restrictions on our people's access to medicine/equipment



Most urgent needs are outlined below



Viruses don't discriminate. Nor should humankind pic.twitter.com/GpXCbsh001 — Javad Zarif (@JZarif) March 12, 2020

Ölü sayısı artıyor

İran, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Öyle ki, şu ana kadar ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 429'a yükseldi; toplam vaka sayısı ise 10 bini aşmış durumda.

İranlı yetkililer, salgınla mücadele edebilmek için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolarlık kredi talebinde bulunmuştu.