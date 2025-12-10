Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde binlerce çadır su altında kaldı

Yağışlar sabah erken saatlerde etkili olmaya başladı. Yüz binlerce ailenin tek barınağı olan binlerce çadır su altında kalarak ciddi zarar gördü, bazı çadırlarda su seviyesi 40 santimetreyi aştı.

Eşyaları su altında kalan ve soğuktan korunma imkânlarını da yitiren Filistinliler, yetkililerden acil yardım talebinde bulundu.

"Dünya acilen harekete geçmezse, Gazze'de felaketi gözlerimizle göreceğiz"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı görüntülü mesajda, alçak basıncın etkileri nedeniyle "yaklaşan bir insani felaket" uyarısında bulundu.

Basal, "Dünya acilen harekete geçmezse, Gazze'de boğulma vakalarına tanık olacağız ve felaketi gözlerimizle göreceğiz." dedi.

Gazze Şeridi'nin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Basal, bölgeye sağlanan yardımların ihtiyaçların büyüklüğüyle kıyaslandığında oldukça yetersiz kaldığını vurguladı.

Mevcut durumun acil bir şekilde uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektirdiğini ifade eden Basal "Vicdanların uyanma zamanı geldi; Gazze halkının yaşadığı acı ve felaketin boyutu artık idrak edilmelidir." diye konuştu.

Gazze'deki hükümet, dün bir açıklama yaparak, bölgede gelecek 72 saat boyunca etkili olması beklenen Byron fırtınası nedeniyle uluslararası toplumdan "acil harekete geçmesini" istemişti.