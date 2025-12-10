Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.12.2025 12:31

Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde binlerce çadır su altında kaldı

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları nedeniyle evsiz kalan Filistinlilerin barındığı binlerce çadır, bir kez daha şiddetli yağış sonrası su altında kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde binlerce çadır su altında kaldı

Yağışlar sabah erken saatlerde etkili olmaya başladı. Yüz binlerce ailenin tek barınağı olan binlerce çadır su altında kalarak ciddi zarar gördü, bazı çadırlarda su seviyesi 40 santimetreyi aştı.

Eşyaları su altında kalan ve soğuktan korunma imkânlarını da yitiren Filistinliler, yetkililerden acil yardım talebinde bulundu.

"Dünya acilen harekete geçmezse, Gazze'de felaketi gözlerimizle göreceğiz"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı görüntülü mesajda, alçak basıncın etkileri nedeniyle "yaklaşan bir insani felaket" uyarısında bulundu.

Basal, "Dünya acilen harekete geçmezse, Gazze'de boğulma vakalarına tanık olacağız ve felaketi gözlerimizle göreceğiz." dedi.

Gazze Şeridi'nin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Basal, bölgeye sağlanan yardımların ihtiyaçların büyüklüğüyle kıyaslandığında oldukça yetersiz kaldığını vurguladı.

Mevcut durumun acil bir şekilde uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektirdiğini ifade eden Basal "Vicdanların uyanma zamanı geldi; Gazze halkının yaşadığı acı ve felaketin boyutu artık idrak edilmelidir." diye konuştu.

Gazze'deki hükümet, dün bir açıklama yaparak, bölgede gelecek 72 saat boyunca etkili olması beklenen Byron fırtınası nedeniyle uluslararası toplumdan "acil harekete geçmesini" istemişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna konusunda ateşkes değil, barış için çalışıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:37
Yurt kaydı silinen öğrencinin mağduriyeti KDK sayesinde giderildi
13:45
TDT Enerji Bakanları Konseyi 5'inci Toplantısı'nda enerji iş birlikleri görüşüldü
13:23
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
13:06
Havacılıkta büyük adım: Türkiye-Macaristan arasında 16 anlaşma
13:02
UNRWA: İnsan hakları Filistinli mültecileri de kapsıyor, eşit şekilde uygulanmalı
12:38
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
Erzurum'da 263 kanser hastası kök hücre nakli ile yaşama tutundu
Erzurum'da 263 kanser hastası kök hücre nakli ile yaşama tutundu
FOTO FOKUS
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ