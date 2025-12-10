Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.12.2025 13:00

UNRWA: İnsan hakları Filistinli mültecileri de kapsıyor, eşit şekilde uygulanmalı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), insan haklarının Filistinli mültecileri de kapsadığını; ayrıcalıklı ve kısıtlı bir şekilde uygulanamayacağını belirtti.

UNRWA: İnsan hakları Filistinli mültecileri de kapsıyor, eşit şekilde uygulanmalı
[Fotograf: AA]

UNRWA, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dünya İnsan Hakları Günü'nde, insan haklarının ayrıcalıklı ve seçici şekilde uygulanamayacağını, hiçbir grubun bu haklardan mahrum bırakılamayacağını bir kez daha teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsan haklarının, Filistinli mültecileri de kapsadığı vurgulanan açıklamada, uygulamada istisnaların yapılması durumunda İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ilkelerinin ve uluslararası hukuk hükümlerinin tehlikeye gireceği konusunda uyarıda bulunuldu.

İnsan haklarına hiçbir istisna tanınmaksızın saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde binlerce çadır su altında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:37
Yurt kaydı silinen öğrencinin mağduriyeti KDK sayesinde giderildi
13:45
TDT Enerji Bakanları Konseyi 5'inci Toplantısı'nda enerji iş birlikleri görüşüldü
13:23
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
13:06
Havacılıkta büyük adım: Türkiye-Macaristan arasında 16 anlaşma
12:38
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
12:33
Rusya: Ukrayna konusunda ateşkes değil, barış için çalışıyoruz
Erzurum'da 263 kanser hastası kök hücre nakli ile yaşama tutundu
Erzurum'da 263 kanser hastası kök hücre nakli ile yaşama tutundu
FOTO FOKUS
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ