AA 11.12.2025 04:01

Ankara'da apartmana sıçrayan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Başkentte hurdalık alanda çıkan ve apartmana sıçrayan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da apartmana sıçrayan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Sağ Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan hurdalık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede apartmana sıçradı.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinlerini binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye erinin Türk bayrağını alandan çıkarması da görüntülendi.

Ankara'da apartmana sıçrayan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Yangın sonucu 2 daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturması sürüyor.

Ankara'da apartmana sıçrayan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara Yangın
