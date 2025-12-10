Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
AA 10.12.2025 12:30

Fas'ta iki binanın çökmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti

Fas'ın kuzeyindeki Fez kentinde iki binanın çökmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Fas'ta iki binanın çökmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AFP]

Fas devlet televizyonu "Kanal 2", Fez kentine bağlı Zuvaga bölgesinin Mustakbel Mahallesi'nde 8 ailenin ikamet ettiği bitişik durumdaki iki binanın salı gecesi çöktüğünü duyurdu.

Olayda 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Güvenlik güçleri ile sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, olası tehlikelere karşı çöken binaların etrafının emniyet kordonu altına alındığı ve komşu binalarda yaşayanların tahliye edildiği aktarıldı.

Binaların çökme nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fas
BM'nin insan hakları testi: Gazze
