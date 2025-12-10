Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.12.2025 12:30

Fas'ta iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti

Fas'ın kuzeyindeki Fez kentinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Fas'ta iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AFP]

Fes Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Mustakbel Mahallesi'nde 8 ailenin ikamet ettiği bitişik nizamdaki iki binanın salı gecesi çöktüğü bildirildi.

Açıklamada, olayda 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Yerel yetkililerin, güvenlik güçlerinin ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek olası tehlikelere karşı çöken binaların çevresinin emniyete alındığı ve komşu evlerde yaşayanların tahliye edildiği kaydedildi.

Binaların çökme nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
Fas
Sıradaki Haber
BM'nin insan hakları testi: Gazze
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:37
Yurt kaydı silinen öğrencinin mağduriyeti KDK sayesinde giderildi
13:45
TDT Enerji Bakanları Konseyi 5'inci Toplantısı'nda enerji iş birlikleri görüşüldü
13:23
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
13:06
Havacılıkta büyük adım: Türkiye-Macaristan arasında 16 anlaşma
13:02
UNRWA: İnsan hakları Filistinli mültecileri de kapsıyor, eşit şekilde uygulanmalı
12:38
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
Erzurum'da 263 kanser hastası kök hücre nakli ile yaşama tutundu
Erzurum'da 263 kanser hastası kök hücre nakli ile yaşama tutundu
FOTO FOKUS
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
Öğrencilerden örnek davranış: Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ