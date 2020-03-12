Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rum kesiminde koronavirüs vaka sayısı arttı
[Fotoğraf: AA]
Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6’ya çıktı.
Kıbrıs Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide görülen koronaviris (Kovid-19) sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.
Ülkede bir alarm durumu olduğuna işaret eden Rum Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Epidomoloji Gözetim Birimi, söz konusu 6 vakayla temas içinde olan kişileri araştırmaya başladı" ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan 6 hastadan 3’ünün erkek olduğu bildirildi.
Etiketler: koronavirüs kıbrıs rum kesimiSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:48
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