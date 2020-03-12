Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Singapur'da koronavirüs alarmı: Tüm camiler kapatılacak
[Fotoğraf: Reuters]
Singapur'daki tüm camiler koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle en az 5 gün kapalı tutulacak.
Singapur İslam Konseyi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi.
Camilerin kapalı tutulduğu 5 günlük süreçte dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.
Kararın yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Singapur'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 178'i bulduğu açıklanmıştı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 717'ye yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 127 bini aşmış durumda
Etiketler: singapur cami koronavirüsSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:10
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