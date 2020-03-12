Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybeden hastanın 79 yaşında bir erkek olduğuna işaret edilen açıklamada, Lübnan'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığı ve bugüne kadar 66 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.