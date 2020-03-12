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Lübnan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hayatını kaybeden hastanın 79 yaşında bir erkek olduğuna işaret edilen açıklamada, Lübnan'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığı ve bugüne kadar 66 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.
Etiketler: ölü koronavirüsSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:01
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