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Türkiye
AA 22.10.2026 10:32

Zonguldak'taki bina çökmesi soruşturmasında 3 kişi gözaltında

Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı bina çökmesine ilişkin soruşturmada kepçe operatörü, işveren ve mimar hakkında gözaltı kararı verildi.

Zonguldak'taki bina çökmesi soruşturmasında 3 kişi gözaltında

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ekim saat 18.15 sıralarında Merkez ilçe Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında meydana gelen çökme olayıyla ilgili Başsavcılık tarafından bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek ivedilikle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olayda göçük altında kalan bir kişinin yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, bir kişinin ise hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Olayın meydana geliş nedeninin ve olası kusur ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmakta olup soruşturma kapsamında kepçe operatörü T.Ö, işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Zonguldak'ta bina çöktü: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü
Zonguldak'ta bina çöktü: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü

Ne olmuştu?

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün, 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı enkazdan kurtarmış, abla Türkan Akçaharman Özhan'ın ise cansız bedenine ulaşmıştı.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

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