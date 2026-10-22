Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tahliye edildi

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün 3 katlı binanın çökmesinin ardından ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.

Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltıldı. Binalardan tahliye edilen 30 kişi, kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

Bariyer ve şeritlerle güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermiyor.

Son durumunun değerlendirilmesi ve hasar tespitinin yapılmasının ardından enkazı kaldırma çalışmalarına başlanacak.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan yaralı kurtarılan Kenan Akçaharman'ın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Ortopedi servisine kaldırılan Akçaharman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve tedbir amaçlı hastanede kaldığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren abla Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Çöken bina havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

Olay

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün, 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı enkazdan kurtarmış, abla Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.