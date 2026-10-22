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Türkiye
AA 22.10.2026 07:24

Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çukurova Belediyesi'ndeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 49 kişi adliyeye sevk edildi.

Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki "istisna" hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddialarına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturmada Adana İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince 3 gün önce 51 şüpheliye yönelik operasyonda 44 kişinin gözaltına alınmasının ardından gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Jandarma ekipleri birim çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesinden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetince gerçekleştirilen inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin 1 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheliye yönelik 3 gün önce operasyon düzenlenmiş, ilk aşamada 44 kişi gözaltına alınmıştı.

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