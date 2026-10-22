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Türkiye
İHA 22.10.2026 07:08

İhbara giden polislere ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul Zeytinburnu’nda ihbar üzerine bir daireye gelen polis ekiplerine silahla ateş açan şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olayda bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

İhbara giden polislere ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

İddiaya göre Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri dün 23.30 sıralarında ihbar üzerine Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 2. Bağ Yolu Sokak'ta bir adrese gitti.

Ekipler, adresteki şüphelilere kendilerini tanıtıp kapıyı açmalarını söyledi. Şüpheliler kapıyı açmazken bir süre sonra şüphelilerden biri kapıyı açıp silahla polis ekiplerine ateş açtı.

Ekipler, açılan ateşe karşılık verirken ateş açan şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası sokakta polis ekiplerince şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.

Evde yapılan incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile mermiler ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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