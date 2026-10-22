Marmara ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Yarın Marmara Bölgesi geneli ile Ege'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların, özellikle Marmara'nın kuzeybatısında (Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer; kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

İç ve doğu bölgelerde hava parçalı bulutlu

Batı bölgelerde yağış etkili olurken, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.