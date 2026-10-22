İstanbul Havalimanı'na 'dünyanın en bağlantılı havalimanı' ödülü

Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, OAG'nin "Megahubs 2026" raporuna göre Londra Heathrow'u geride bırakan İstanbul Havalimanı, küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı seçildi.

Dünyanın önde gelen hava yolu ve havalimanı yöneticilerini Frankfurt'ta bir araya getiren "Routes World 2026" etkinliğinde ödülü İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak aldı.

OAG tarafından her yıl yayımlanan "Megahubs" raporu, dünyanın önde gelen havalimanlarını uluslararası uçuş bağlantıları açısından değerlendirerek küresel ve bölgesel ölçekte sıralıyor. Yılın en yoğun gününde planlanan uluslararası uçuş bağlantıları ile havalimanlarının hizmet verdiği destinasyon sayısını esas alan bağlantı endeksi, havalimanlarının küresel hava ulaşım ağındaki konumunu ortaya koyuyor.