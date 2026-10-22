Petrol fiyatı arz endişeleriyle 111 doları aştı

Dün 111,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 108,82 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,4 artarak 111,48 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 99,23 dolar oldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD ve İsrail'in ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar planladığı iddiaları, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere ve Basra Körfezi'nde petrol transferi yapan gemilere yönelik saldırılar etkili oluyor.

The New York Times'ın (NYT) ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail ordularının ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemek üzere "somut planlar hazırladığı" ileri sürüldü.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay saldırı başlatma kararı alabileceğini belirtirken, bir yetkili Trump'ın "İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek" amacıyla tüm seçenekleri masada tuttuğunu iddia etti.

Bazı yetkililer, benzin fiyatlarında daha fazla artış yaşanmasını önlemek amacıyla olası saldırılarda rafinerilerin ve petrol altyapısının hedef alınmayacağını öne sürse de söz konusu iddialar, piyasalarda arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Bununla birlikte, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef alan saldırılar da petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait sahadaki tesislerden birinin sabah saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını ancak saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Saldırının ardından tesisin dışında, sahada çalışanlardan birine ait araçta yangın çıktığı ancak operasyonel faaliyetlerin etkilenmediği belirtildi.

Üretimde aksama yaşanmadığı açıklanmasına rağmen saldırı, bölgedeki enerji altyapısının güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarını destekledi.

Basra Körfezi'nde petrol transferi yapan 4 gemi vuruldu

Bununla birlikte, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde gemiden gemiye petrol transferi yapan 4 geminin eş zamanlı olarak vurulduğunu ve gemilerde yangının sürdüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "izin verilmeyen" güzergahları kullandıkları belirtilen gemilerin petrol transferi sırasında tespit edilerek hedef alındığı ifade edildi.

ABD'yi gemileri mayın döşenmiş geçiş güzergahlarını kullanmaya teşvik etmekle suçlayan Devrim Muhafızları Ordusu, Washington'ın bu tutumunu sürdürmesi halinde saldırıların bölgedeki ABD üslerini de kapsayabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu gelişmeler, Basra Körfezi'ndeki petrol sevkiyatının aksayabileceğine yönelik endişeleri güçlendirerek fiyatlardaki yükselişi destekledi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ticari ham petrol stoklarının ve üretimin azaldığını gösteren veriler de fiyatların yükselişinde etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalarak 412 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 100 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri de 300 bin varil azalarak 282 milyon 700 bin varile geriledi.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi ise 410 bin varil azalarak 13 milyon 269 bin varile düştü.

Brent petrolde teknik olarak 112,91 doların direnç, 103,58 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.