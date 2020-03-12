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Türkiye'den İtalya'ya 'destek ve dayanışma' mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Çavuşoğlu, koronavirüsten can kayıplarının yaşandığı İtalya'ya destek mesajı verdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşına İtalya'daki can kayıpları nedeniyle taziyelerini sundu.
Telefon görüşmesinde Türkiye ile İtalya arasında salgın nedeniyle destek ve dayanışma konusunda neler yapılabileceği de ele alındı.
İtalya'da son üç haftada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi, virüs bulaşanların sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:04
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