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Vergi dairesine bombalı saldırı davasında 8 sanığa hapis
[Ankara'da 1 Şubat 2018'de Vergi Dairesine bombalı saldırı düzenlenmişti. Fotoğraf: AA]
Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında hapse çarptırıldı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 13:59
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