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Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı hazırlığındaki 8 terörist tespit edildi.
Teröristler, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/XAhr0AD4tF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:34
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