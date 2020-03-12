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81 ilde eş zamanlı maske ve gıda denetimi
[Fotoğraf: AA ]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs fırsatçıları ile ilgili, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsü fırsata çevirip, pahalı fiyattan satış yapanlarla ilgili açıklama yaptı.
81 ilde eş zamanlı denetimler başladı
Pekcan, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık" dedi.
"Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak" diyen Pekcan, "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz" ifadesini kullandı.
Bakan Pekcan, "Reklam Kurulu 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak" dedi.
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